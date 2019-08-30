Гендиректору Twitter вернули контроль над его страницей

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники Twitter вернули гендиректору этой социальной сети Джеку Дорси контроль над его страницей, которую ранее взломали неизвестные. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Twitter.

Как в нем уточняется, безопасность учетной записи восстановлена, "нет никаких свидетельств того, что в системы Twitter было совершено проникновение".

Ранее в пятницу в микроблоге Дорси неизвестные разместили несколько коротких сообщений, в том числе с использованием ненормативной лексики. Сейчас они уже удалены.

Дорси является одним из основателей Twitter. У него около 4,2 млн подписчиков в этой соцсети. По последним данным агентства Bloomberg, состояние Дорси превышает $4,9 млрд.