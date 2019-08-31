В Приморье села, где паводок нарушил электроснабжение, подключили к резервным источникам

ТАСС, 31 августа. Все три села в Приморском крае, в которых из-за паводка было нарушено электроснабжение, подключили к резервным источникам, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС.

Три села, где живут в общей сложности почти 4 тыс. человек, а также жилые дома еще в двух населенных пунктах оставались в пятницу без света в Приморском крае из-за повреждения опор линий электропередачи в связи с непогодой. Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Партизанском районе, где из-за разлива рек Постышевка и Тигровая произошло падение нескольких опор ЛЭП. Это привело к нарушению энергоснабжения в селах Наречное, Бровничи и Углекаменск.

"Все населенные пункты подключены к резервным источникам электропитания. Работы по восстановлению электроснабжения завершены", - говорится в сообщении.

Как уточняется, всего в работах было задействовано 182 человека, 40 единиц техники высокой проходимости, одно плавсредство.

Из-за сильных дождей режим чрезвычайной ситуации был введен в среду во Владивостоке, а в четверг режим ЧС регионального характера был объявлен уже на территории всего Приморского края. Краевой центр пострадал сильнее всего: были подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, были подтоплены дома и участки в пригороде.

По данным МЧС по состоянию на 31 августа в Приморье подтопленных домов нет, остаются подтоплены 103 придомовые территории в двух муниципальных образованиях. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме. Наблюдаются переливы на 3 участках автомобильных дорог в Хасанском муниципальном районе. Работают восстановительные бригады.