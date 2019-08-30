В Приморье три села остаются без света из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Три села, где живут в общей сложности почти 4 тыс. человек, а также жилые дома еще в двух населенных пунктах Приморского края остаются без света из-за повреждения опор линий электропередачи в связи с непогодой. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Партизанском районе, где из-за разлива рек Постышевка и Тигровая произошло падение нескольких опор ЛЭП. Это привело к нарушению энергоснабжения в селах Наречное, Бровничи и Углекаменск <...> Всего за сутки в Приморье произошло 41 отключение электричества", - говорится в сообщении.

По данным властей, больше суток без света также остаются шесть многоквартирных домов в Большом Камне, а также 50 частных домов в поселке Угловое близ города Артема на юге края.

В четверг в Приморском крае был введен режим ЧС регионального характера в связи с паводковой обстановкой.