Кирилл Вышинский заявил, что не подвергался пыткам под стражей

ТАСС, 31 августа. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский рассказал, что во время содержания под стражей на территории Украины не подвергался пыткам, однако признался, что психологически чувствовал себя "непросто".

"Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков, но сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, это, конечно, психологическое испытание. Это все непросто эмоционально и психологически, но назвать это пытками было бы преувеличением", - сказал он в интервью программе "Центральное телевидение" в субботу на телеканале НТВ.