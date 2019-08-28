Кирилл Вышинский вышел на свободу. Он провел в заключении 15 месяцев

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который был задержан в Киеве в мае 2018 года по обвинению в государственной измене, вышел в среду на свободу. После 15 месяцев заключения суд пошел навстречу его адвокатам и удовлетворил ходатайство о смягчении ему меры пресечения.

"Первый шаг на пути к справедливости". Реакция политиков на освобождение Вышинского

"Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на освобождение под личное обязательство", - зачитал судья свое решение.

Согласно ему, журналист должен будет являться на заседания суда по его делу по первому требованию. Вышинский также обязался воздерживаться от общения со свидетелями по своему делу, уведомлять в обязательном порядке суд об изменении места своего проживания и работы.

Вышинский согласился выполнять данные обязательства, подписав соответствующий документ. После этого он был освобожден из-под стражи в зале суда. Однако паспорт журналиста все еще будет оставаться в прокуратуре. Защита заявила, что намерена обращаться с ходатайством о возврате ему документов.

Главному редактору агентства "РИА Новости Украина" Службой безопасности Украины было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. По этим статьям ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В апреле этого года Подольский районный суд Киева приступил к рассмотрению дела Вышинского по существу. Все это время защита журналиста добивалась в суде изменения ему меры пресечения с ареста на условия, не связанные с содержанием под стражей. Сам Кирилл Вышинский заявил, что не признает вину ни по одному пункту обвинения.

Обратно к работе

Как пояснил журналистам адвокат Андрей Доманский, отныне Кирилл Вышинский может свободно пользоваться всеми гражданскими правами.

"Он может пользоваться всеми правами гражданина, в том числе на работу, но за исключением тех обязательств, которые наложены судом", - сказал адвокат, добавив, что "удовлетворен решением суда".

Тем не менее задача защиты, по его словам, не поменялась. Она будет добиваться полностью оправдательного приговора по его делу.

"В дальнейшем будем работать над оправдательным приговором", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

"В действительности есть сила и дух закона, но самое главное - убирать политику из дел, что даст возможность рассматривать их в правовом поле. Сейчас мы видим, когда идет деполитизация дел, то есть очень положительный момент", - заключил Доманский.

Благодарность за поддержку

После оглашения решения суда сам Вышинский признался, что испытывает настоящую радость. В какой-то момент журналисты заметили, что у него наворачиваются слезы на глазах.