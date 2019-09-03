Индия снизила цены на электронные туристические визы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Индии снизили стоимость электронных туристических виз для граждан более чем 100 стран, в том числе для россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что самая низкая цена в $10 установлена для визы сроком на 30 дней, полученной в период низкого туристического сезона (с апреля по июнь). Аналогичная виза на период высокого туристического сезона (с июля по март) будет стоить $25.

Также снизилась стоимость годовой визы, которая теперь обойдется туристу в $40. Визу на пять лет можно будет приобрести за $80.

По данным АТОР, ранее электронная двукратная индийская виза на 60 дней с коридором в пять месяцев с учетом всех сборов стоила $102,5 на человека, однократная - $60.

В начале августа министерство туризма Индии анонсировало введение новых электронных виз, а также предложило сделать страну более привлекательной для туристов, в том числе за счет снижения стоимости виз. На сайте АТОР сообщается, что 30-дневная туристическая электронная виза дает право на два въезда в Индию. Годовая и пятилетняя визы дают право на множественные въезды в страну, но продолжительность каждого пребывания не может превышать 90 дней.