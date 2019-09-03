Минтруд утвердил план мероприятий по реформе психоневрологических интернатов в России

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минтруд утвердил дорожную карту по внедрению в России стационарозамещающих технологий для граждан с психическими расстройствами, которая направлена на развитие института приемных семей, получение образования и трудоустройства для граждан этой категории до 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.

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"Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по развитию в субъектах РФ стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2019-2024 годы направлена на совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, повышение его уровня, качества и эффективности", - говорится в документе.

В частности, планом мероприятий предполагается проработать меры социальной и финансовой поддержки для стимулирования родственного ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами.

"Создание условий для развития института "приемная семья для граждан, страдающих психическими расстройствами", - уточняется в документе.

Кроме того, Минтруд предлагает проработать и другие варианты для сопровождаемого проживания для этой категории граждан. Например, в жилых помещениях, которые находятся в собственности этих граждан, в специализированном жилом фонде системы социального обслуживания граждан. Также проживание таких граждан возможно в жилых помещениях, находящихся в собственности негосударственных организаций социального обслуживания, в общежитиях, в которых граждане постоянно проживают.

Чтобы подготовить граждан с психическими расстройствами к сопровождаемому проживанию, дорожной картой предполагается создание тренировочных баз для развития навыков самостоятельности в быту. Также Минтруд предлагает содействовать получению основного общего образования гражданам с психическими расстройствами, а в дальнейшем оказывать им помощь при трудоустройстве, получении профессиональной подготовки и поиске работодателя.

О реформе ПНИ

В начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору проверить условия проживания в психоневрологических интернатах (ПНИ). По итогам этой проверки Роструд сообщил, что в ПНИ проживают около 156 тыс. граждан, в том числе почти 16 тыс. - в детских учреждениях для детей с инвалидностью. Около 71% проживающих в ПНИ лишены дееспособности, 24% от общего числа нуждаются в постоянном уходе, только 2% проживающих в интернатах для взрослых официально трудоустроены. Роспотребнадзор выявил нарушения в 80% ПНИ, а Росздравнадзор назвал несоблюдение порядка оказания медпомощи самым частым нарушением в интернатах для взрослых.

Минтруд рассчитывает, что к 2020 году выявленные нарушения будут устранены, а глава министерства Максим Топилин заявил о необходимости создания дорожной карты для регионов и единой концепции по реформированию ПНИ.

Голикова также поручила до 20 сентября провести во всех субъектах РФ индивидуальные обследования граждан, проживающих в ПНИ, с привлечением врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти.

Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер ранее в интервью ТАСС рассказала, что медицинское сопровождение проживающих в ПНИ и детских домах-интернатах следует закрепить за сферой здравоохранения, выведя его из ведения социальной защиты. Также она предложила разработать индивидуальные программы реабилитации и абилитации для лиц, проживающих в этих учреждениях.