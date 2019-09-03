Новейший китайский ударный беспилотник Wing Loong II сломали посетители МАКС-2019

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Новейший китайский ударный беспилотник Wing Loong II был поврежден в воскресенье на международном салоне МАКС-2019 посетителями выставки. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ОАО "Авиасалон" (компания - устроитель выставки).

"Ряд посетителей выставки, нарушив легкое ограждение, допустили несанкционированное проникновение на территорию статической стоянки, где находились экспонаты. В отсутствие контроля, посетители оказали на экспонат нерасчетное воздействие, что привело к подлому стоек шасси", - отметили в "Ависалоне".

В компании добавили, что возле беспилотника в это время не находились представители разработчика, также рядом со статической стоянкой не было стационарных постов полиции.

1 сентября ТАСС сообщал, в ходе демонстрации на открытой части экспозиции МАКС-2019 у беспилотника Wing Loong II сломались все три стойки шасси - одна носовая и две боковых.

Ударные беспилотные летательные аппараты Wing Loong I и Wing Loong II разработаны китайской авиакосмической корпорацией Chengdu. В 2016 году два Wing Loong I были закуплены Казахстаном.