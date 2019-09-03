"Не бывает на свете, чтоб были потеряны дети". Как нашлась девочка, которую искали 20 лет

"Она помнила, что побиралась по вокзалам" "Она всю жизнь считала, что ее выкинули родные родители, и мечтала посмотреть этим людям в глаза, — говорит приемная мама Юли Ирина Алексеевна. — И вот посмотрела — но оказалось, что это нормальные люди". Юля пропала 1 октября 1999 года. Ей было четыре, она ехала с папой на электричке Минск — Осиповичи. Что было дальше, можно только предполагать. Скорее всего, с ее отцом завязалась драка, его избили, а девочку украли. Ирина Алексеевна предполагает, что ее украли бездомные или цыгане, чтобы побираться: на ребенка деньги дают охотнее. Это был бизнес.

Она помнила, что побиралась по вокзалам, что ночевали в каких-то домах без окон, без дверей, прятались от милиции. Но при этом говорила про маму, папу и братьев. Я решила, что у нее были родители-бомжи Ирина Алексеевна

Так девочка доехала до Рязани. Здесь ее просто бросили на вокзале. Российская милиция искала родителей потерявшейся девочки в Рязани и окрестностях. А белорусская разыскивала пропавшую Юлю на своей территории. Поэтому концы не сходились, несмотря на то, что родные родители девочки облазили все колодцы в округе. В итоге Юля оказалась в распределительном центре, откуда ее забрала семья Алпатовых. "Я была в шоке и в слезах" "Юля плакала на словах "ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети" из "Песни про мамонтенка", — рассказывает Евгений, Юлин брат. — Она спрашивала: "Ну как так? Ну почему я — потеряна?" Хотя девочке повезло с новой семьей, узнать родных она все-таки хотела. Все получилось почти случайно, в августе этого года. Молодой человек Юли Илья — общественный активист. "Юля меня упрекнула в том, что обо мне пишут местные СМИ, а о ней нигде информацию не найти, — рассказывает он. — Ну я и нашел ее в тот же день". При этом Юля тоже не раз пыталась выяснить о себе что-то, но ей это не удавалось. "Она искала себя исключительно по Рязани и России, — говорит Илья. — А я к месту не привязывался, я просто искал девочку, а не место, где ее нашли". Поиск вывел Илью на сайт МВД Белоруссии, где описывалась очень похожая история. "Я была в шоке и в слезах, — говорит Юля. — И сначала, и когда поняла, что это правда".

Описание Объявление о пропавшей девочке на стенде МВД Белоруссии © Пресс-служба МВД Белоруссии