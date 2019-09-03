"Не бывает на свете, чтоб были потеряны дети". Как нашлась девочка, которую искали 20 лет

"Она помнила, что побиралась по вокзалам"
"Она всю жизнь считала, что ее выкинули родные родители, и мечтала посмотреть этим людям в глаза, — говорит приемная мама Юли Ирина Алексеевна. — И вот посмотрела — но оказалось, что это нормальные люди".
Юля пропала 1 октября 1999 года. Ей было четыре, она ехала с папой на электричке Минск — Осиповичи. Что было дальше, можно только предполагать. Скорее всего, с ее отцом завязалась драка, его избили, а девочку украли. Ирина Алексеевна предполагает, что ее украли бездомные или цыгане, чтобы побираться: на ребенка деньги дают охотнее. Это был бизнес.
Так девочка доехала до Рязани. Здесь ее просто бросили на вокзале.
Российская милиция искала родителей потерявшейся девочки в Рязани и окрестностях. А белорусская разыскивала пропавшую Юлю на своей территории. Поэтому концы не сходились, несмотря на то, что родные родители девочки облазили все колодцы в округе. В итоге Юля оказалась в распределительном центре, откуда ее забрала семья Алпатовых.
"Я была в шоке и в слезах"
"Юля плакала на словах "ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети" из "Песни про мамонтенка", — рассказывает Евгений, Юлин брат. — Она спрашивала: "Ну как так? Ну почему я — потеряна?" Хотя девочке повезло с новой семьей, узнать родных она все-таки хотела.
Все получилось почти случайно, в августе этого года. Молодой человек Юли Илья — общественный активист. "Юля меня упрекнула в том, что обо мне пишут местные СМИ, а о ней нигде информацию не найти, — рассказывает он. — Ну я и нашел ее в тот же день". При этом Юля тоже не раз пыталась выяснить о себе что-то, но ей это не удавалось. "Она искала себя исключительно по Рязани и России, — говорит Илья. — А я к месту не привязывался, я просто искал девочку, а не место, где ее нашли". Поиск вывел Илью на сайт МВД Белоруссии, где описывалась очень похожая история. "Я была в шоке и в слезах, — говорит Юля. — И сначала, и когда поняла, что это правда".
Дальше девушке дали телефон ее отца. Она написала SMS: "Здравствуйте, я Юля, есть ли у вас Viber или WhatsApp". Без подробностей. Но родные родители сразу поняли, что это — их Юля. От шока они молчали полтора часа. "Она говорит мне: мама, они, наверное, не хотят со мной вообще общаться!" — рассказывает Ирина Алексеевна. Первый разговор с родными продлился несколько минут. "Мы не могли говорить, там было только "Юлечка, доченька ты наша", и дальше слезы", — вспоминает Юля.
Через сутки начали общаться. Обмен детскими фотографиями сразу показал — не ошибка, не совпадение. А потом это подтвердила генетическая экспертиза.
Юлия съездила к своим родным в Минск. "Все были рады, все были на эмоциях", — говорит она о встрече. Переезжать туда девушка не собирается. В Рязани она растит пятилетнюю дочь, и у нее здесь своя жизнь. "Просто у нее будут две мамы и два папы, — говорит Ирина Алексеевна. — Две полноценные семьи". Просто иногда потерянные дети находятся. Пусть даже двадцать лет спустя.
Бэлла Волкова, Константин Крашенинников