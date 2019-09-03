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Ураган "Дориан"

Елизавета II выразила соболезнования родным жертв урагана "Дориан" на Багамах

Британские специалисты по обеспечению гуманитарной помощи прибыли в пострадавшие районы

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования родным погибших из-за урагана "Дориан" на Багамских островах. Послание ее величества жителям островов во вторник вечером опубликовано пресс-службой Букингемского дворца.

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"Принц Филипп и я были шокированы и опечалены известием о разрушениях, причиненных ураганом "Дориан", и выражаем свои искренние соболезнования родным и друзьям тех, кто погиб в ходе этого ужасного шторма. В этот тяжелый час мои мысли и молитвы с теми, кто потерял свои дома и имущество. Я также выражаю благодарность экстренным службам и волонтерам, участвующим в спасении людей и восстановительных работах", - говорится в послании королевы, которая является главой государства для жителей Багамских островов, входящих в Содружество наций.

Свои соболезнования жителям островного государства выразил в своем Twitter и глава британского МИД Доминик Рааб, заявивший, что на Багамские острова прибыли британские специалисты по обеспечению гуманитарной помощи в районах, пострадавших от стихийных бедствий.

Как ранее во вторник заявил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис, из-за урагана "Дориан" в стране погибли не мене пяти человек. Около 13 тыс. строений было повреждено или разрушено.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)БагамыВеликобританияМиннис, ХьюбертРааб, ДоминикУраган "Дориан"
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