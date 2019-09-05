Минприроды предлагает уточнить принципы мониторинга радиационной обстановки в России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии и природных ресурсов России предлагает внести изменения в постановление Правительства 2014 года "О государственном мониторинге радиационной обстановки на территории Российской Федерации" для определения принципов функционирования Единой государственной автоматизированной системы мониторинга. Соответствующее уведомление о разработке поправок опубликовано в четверг на портале нормативных правовых актов.

"Необходимость внесения изменений обусловлена выявленными проблемными вопросами при применении норм постановления с учетом опыта его правоприменения при осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации основными участниками данной деятельности - Росгидрометом и Госкорпорацией "Росатом", - говорится в уведомлении.

Минприроды сообщает, что изменения, предусмотренные проектом, "направлены на определение назначения, состава и принципов функционирования Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации и ее функциональных подсистем".

Ранее глава Росгидромета Максим Яковенко сообщил ТАСС, что Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2020-2021 годах планирует запустить в РФ систему "Метеоаларм", где прогнозы опасных явлений, в том числе информация о содержании радиоактивных элементов в атмосфере, будут сопровождаться пояснениями, насколько это опасно для людей и что следует предпринять.