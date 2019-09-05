Эксперты призвали задуматься педагогов о введении новых форматов оценки знаний

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экзамены невозможно убрать из современной системы образования России, но в то же время родительскому и педагогическому сообществу стоит задуматься о том, чтобы расширить форматы оценки знаний и снизить психологическое давление на учащихся. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты в связи с высказыванием главы Сбербанка Германа Грефа о вреде экзаменов.
На площадке пятого Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, глава Сбербанка Герман Греф высказался о вреде экзаменов. Греф заявил, что его личная цель - сделать так, чтобы система оценки, которая работает сегодня в России, исчезла, так как она приводит к тому, что школьники и студенты теряют мотивацию к учебе.
Стресс или стимулирующий фактор
Идею Грефа не поддержала министр образования РФ Ольга Васильева, заявив, что экзамен - это форма преодоления, без которого невозможно добиться любого результата в жизни. Факт итоговой проверки знаний служит стимулом в учебе для многих детей, а стресс во время процесса оценки ждет учеников не только в школе, но и в течение всей жизни, поддержали министра и опрошенные ТАСС эксперты.
По мнению учителя истории и обществознания МАОУ СОШ 50 Калининграда, победителя регионального этапа конкурса "Учитель года" 2018 года Алексея Вериногова, предложение Грефа "убить" экзамены не сделает будущую жизнь ребенка проще, а, наоборот, поставит его в ситуацию тотальной реформы системы образования, которая неминуемо потребуется, если итоговую аттестацию отменят.
"Предложение "убить" экзамены в современной системе образования РФ звучит как самоубийство. Все преподавание должно будет заново перестраиваться под совершенно новую систему, и очень высока цена ошибки такого реформирования - будущее наших детей, которые окажутся в экспериментальном поле", - отметил собеседник агентства.
Психологи признают, что стресс во время экзамена оказывает сильное воздействие на все системы организма ребенка. Страдают, в частности, сердечно-сосудистая, желудочно-кишечная, дыхательная системы. Но в то же время такая проверка заставляет учащегося аккумулировать свои знания, нести ответственность за них, что только мотивирует ребенка учиться усерднее. Поэтому предложение Грефа выглядит неоднозначным, считают психологи, в том числе доцент кафедры педагогической психологии Адыгейского госуниверситета, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Юлия Шавернева и президент Всероссийской профессиональной медицинской психотерапевтической ассоциации Владимир Курпатов.
"Если мы думаем о том, что мотивирует учащегося на получение знаний, то, возможно, экзамен - это не та ситуация, от которой надо отказаться. Если я понимаю, что меня проконтролируют, я должен буду показать уровень своей подготовки, наверное, я буду более серьезно учиться", - пояснил Курпатов.
Творческий подход и разнообразие форматов
Если проверка знаний выглядит как безальтернативный способ контроля за качеством работы ученика, то его форма должна обсуждаться, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Классический тест в качестве проверки знаний по школьной программе уже много лет вызывает споры в образовательной среде. ЕГЭ сделал равные возможности для учащихся всей страны, утвердив единое образовательное пространство, но, как отметил один из собеседников ТАСС, это не сказалось на уровне знаний, с которым вчерашние школьники приходят в вузы страны.
"Средний выпускной балл растет, но знания абитуриентов не увеличиваются. Сейчас складывается впечатление, что нужно просто верно ответить на тесты. Получается, что надо все запомнить и пойти", - заявил агентству председатель совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой.
Однако такой подход не способствует развитию логического мышления у молодых людей, считает генеральный директор группы компаний MB-Barbell - крупнейшего российского производителя спортивного инвентаря - Вадим Маркелов. Молодые люди, которые приходят на работу после школы или армии, часто не могут спрогнозировать ситуацию, что ставит под угрозу их собственную жизнь.
"Как правило, они в школе угадывают ответы, что накладывает отпечаток на производственные процессы, потому что они приходят как роботы, они не могут логично думать", - сказал Маркелов.
По мнению представителей школьного образования, итоговой аттестации стоит в будущем больше концентрироваться на развитии межпредметных связей, что больше пригодится учащимся в жизни. "В данный момент мы измеряем ЕГЭ фактически только компоненту знаний, а метапредметные и личностные результаты мы в меньшей степени затрагиваем. Я бы в школе к этому обратился", - предложил директор "Школы будущего" в Гурьевском районе Калининградской области Алексей Голубицкий.
Новые методы тестирования
Большей вовлеченности учеников в учебный процесс можно добиваться, если разнообразить методики обучения. Так, доцент кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления Уральского федерального университета (УрФУ), автор научных публикаций о способах оценки качества образования Варвара Каташинских говорит о внедрении устных и творчески заданий, которые благоприятно скажутся как на разностороннем развитии учеников, так и на полноте оценки их знаний. Директор "Школы будущего" в Калининградской области Алексей Голубицкий в своем разговоре с корреспондентом ТАСС предложил вынести итоговую аттестацию школьников за пределы школы, создав для этого специальные организации по аналогии с уже существующими языковыми центрами.
"В этом случае нет необходимости привязывать процедуру сдачи экзаменов к окончанию 11 класса. Например, я освоил курс географии к середине 10 класса, пошел в этот центр и сдал экзамен, а если не понравился балл, через какое-то время пересдал. Это сильно поменяет экзаменоцентричность нашего образования и позволит более комфортно чувствовать себя ученикам, учителям и родителям", - пояснил собеседник агентства.
Разнообразие в проверку знаний вносят и преподаватели старшей школы. Так, в Северном Арктическом федеральном университете имени М. В. Ломоносова в Архангельске преподаватели оценивают студентов при помощи эссе или проектной работы. Еще дальше пошли в Новгородском госуниверситете (НовГУ) им. Ярослава Мудрого, где с этого года первокурсники, объединившись в команды, будут воплощать в городе и на территории кампуса реальные проекты.
"Во главу угла ставится результат как конкретный продукт, а не вызубренный параграф. Сама защита проекта воспринимается не как оценка "правильно/неправильно", а как возможность донести миру свои идеи, получить обратную связь, повлиять на то пространство, в котором живешь. Эта модель помогает повлиять на отношение не только к учебе, но и к жизни в целом", - рассказал и.о. ректора Новгородского госуниверситета (НовГУ) им. Ярослава Мудрого Юрий Боровиков.
Теоретические знания - не залог успеха
В то же время собеседники ТАСС напомнили, что школьные оценки не имеют прямого влияния на будущий успех человека в жизни. Так, например, в бизнесе куда лучше реализуют себя те, кто умеет нестандартно решать проблемы. Этот навык, по мнению сооснователя и директора по развитию компании Promobot - крупнейшего производителя автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе Олега Кивокурцева, нарабатывают еще в школе, но измерить оценками его невозможно.
"Нужно уметь говорить "нет", уметь не соглашаться, иногда идти в конфликт, отстаивать мнение, хитро подходить к решению проблем, делегировать. Эти навыки не всегда используются отличниками, и почти всегда используются теми, кто учился "хорошо" или имел тройки в школе. Такие специалисты достигают большего уровня экспертности, потому что они умеют расставлять приоритеты, распределять свое время и другие ресурсы", - отметил собеседник агентства.