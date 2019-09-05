Эксперты призвали задуматься педагогов о введении новых форматов оценки знаний

На площадке пятого Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, глава Сбербанка Герман Греф высказался о вреде экзаменов. Греф заявил, что его личная цель - сделать так, чтобы система оценки, которая работает сегодня в России, исчезла, так как она приводит к тому, что школьники и студенты теряют мотивацию к учебе.

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экзамены невозможно убрать из современной системы образования России, но в то же время родительскому и педагогическому сообществу стоит задуматься о том, чтобы расширить форматы оценки знаний и снизить психологическое давление на учащихся. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты в связи с высказыванием главы Сбербанка Германа Грефа о вреде экзаменов.

Стресс или стимулирующий фактор

Идею Грефа не поддержала министр образования РФ Ольга Васильева, заявив, что экзамен - это форма преодоления, без которого невозможно добиться любого результата в жизни. Факт итоговой проверки знаний служит стимулом в учебе для многих детей, а стресс во время процесса оценки ждет учеников не только в школе, но и в течение всей жизни, поддержали министра и опрошенные ТАСС эксперты.

По мнению учителя истории и обществознания МАОУ СОШ 50 Калининграда, победителя регионального этапа конкурса "Учитель года" 2018 года Алексея Вериногова, предложение Грефа "убить" экзамены не сделает будущую жизнь ребенка проще, а, наоборот, поставит его в ситуацию тотальной реформы системы образования, которая неминуемо потребуется, если итоговую аттестацию отменят.

"Предложение "убить" экзамены в современной системе образования РФ звучит как самоубийство. Все преподавание должно будет заново перестраиваться под совершенно новую систему, и очень высока цена ошибки такого реформирования - будущее наших детей, которые окажутся в экспериментальном поле", - отметил собеседник агентства.

Психологи признают, что стресс во время экзамена оказывает сильное воздействие на все системы организма ребенка. Страдают, в частности, сердечно-сосудистая, желудочно-кишечная, дыхательная системы. Но в то же время такая проверка заставляет учащегося аккумулировать свои знания, нести ответственность за них, что только мотивирует ребенка учиться усерднее. Поэтому предложение Грефа выглядит неоднозначным, считают психологи, в том числе доцент кафедры педагогической психологии Адыгейского госуниверситета, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Юлия Шавернева и президент Всероссийской профессиональной медицинской психотерапевтической ассоциации Владимир Курпатов.

"Если мы думаем о том, что мотивирует учащегося на получение знаний, то, возможно, экзамен - это не та ситуация, от которой надо отказаться. Если я понимаю, что меня проконтролируют, я должен буду показать уровень своей подготовки, наверное, я буду более серьезно учиться", - пояснил Курпатов.

Творческий подход и разнообразие форматов

Если проверка знаний выглядит как безальтернативный способ контроля за качеством работы ученика, то его форма должна обсуждаться, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Классический тест в качестве проверки знаний по школьной программе уже много лет вызывает споры в образовательной среде. ЕГЭ сделал равные возможности для учащихся всей страны, утвердив единое образовательное пространство, но, как отметил один из собеседников ТАСС, это не сказалось на уровне знаний, с которым вчерашние школьники приходят в вузы страны.

"Средний выпускной балл растет, но знания абитуриентов не увеличиваются. Сейчас складывается впечатление, что нужно просто верно ответить на тесты. Получается, что надо все запомнить и пойти", - заявил агентству председатель совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой.

Однако такой подход не способствует развитию логического мышления у молодых людей, считает генеральный директор группы компаний MB-Barbell - крупнейшего российского производителя спортивного инвентаря - Вадим Маркелов. Молодые люди, которые приходят на работу после школы или армии, часто не могут спрогнозировать ситуацию, что ставит под угрозу их собственную жизнь.

"Как правило, они в школе угадывают ответы, что накладывает отпечаток на производственные процессы, потому что они приходят как роботы, они не могут логично думать", - сказал Маркелов.

По мнению представителей школьного образования, итоговой аттестации стоит в будущем больше концентрироваться на развитии межпредметных связей, что больше пригодится учащимся в жизни. "В данный момент мы измеряем ЕГЭ фактически только компоненту знаний, а метапредметные и личностные результаты мы в меньшей степени затрагиваем. Я бы в школе к этому обратился", - предложил директор "Школы будущего" в Гурьевском районе Калининградской области Алексей Голубицкий.