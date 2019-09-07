Вышинский заявил, что готов вернуться в Киев на судебное заседание

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский готов вернуться в Киев для участия в очередном судебном заседании по его делу, как только будет понятна дата. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала "Россия-24" .

"Я должен уточнить у адвоката, поскольку это было ранее назначенное заседание, на 16 сентября [было] назначено два месяца назад. Адвокат уточнит, потому что там возможны изменения, потому что там идет отпускная пора. Он у секретариата уточнит, и тогда я приму решение, когда возвращаться", - сказал Вышинский.

"Я точно буду продолжать участвовать в судебных заседаниях. Наверное, это сейчас главный план на ближайшее время, потому что закончился только какой-то этап - я на свободе. Но я по-прежнему в суде, я по-прежнему в процессе, я хочу доказать свою невиновность, я хочу, чтобы суд это признал", - добавил журналист.

Он также отметил, что намерен продолжать профессиональную деятельность. "Я за год с лишним не утратил профессиональных навыков, я надеюсь, что мой опыт пережитого, увиденного, того, что я перенял, понял, опыт общения с разными людьми, наверное, как-то мне поможет в профессии", - отметил Вышинский.

Журналист поделился, что очень нервничал в последние дни.