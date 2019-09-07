Вышинский заявил, что готов вернуться в Киев на судебное заседание

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский готов вернуться в Киев для участия в очередном судебном заседании по его делу, как только будет понятна дата. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала "Россия-24".
"Я должен уточнить у адвоката, поскольку это было ранее назначенное заседание, на 16 сентября [было] назначено два месяца назад. Адвокат уточнит, потому что там возможны изменения, потому что там идет отпускная пора. Он у секретариата уточнит, и тогда я приму решение, когда возвращаться", - сказал Вышинский.
"Я точно буду продолжать участвовать в судебных заседаниях. Наверное, это сейчас главный план на ближайшее время, потому что закончился только какой-то этап - я на свободе. Но я по-прежнему в суде, я по-прежнему в процессе, я хочу доказать свою невиновность, я хочу, чтобы суд это признал", - добавил журналист.
Он также отметил, что намерен продолжать профессиональную деятельность. "Я за год с лишним не утратил профессиональных навыков, я надеюсь, что мой опыт пережитого, увиденного, того, что я перенял, понял, опыт общения с разными людьми, наверное, как-то мне поможет в профессии", - отметил Вышинский.
Журналист поделился, что очень нервничал в последние дни.
Ранее самолет с Вышинским и другими россиянами, освобожденными украинской стороной, приземлился во Внуково. У трапа их встречали генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и журналистка телеканала "Россия-1" Ольга Скабеева.
"Я за последнее время никогда так не нервничал. Звонят мне разные люди, поздравляют, сплошные эмоции. Я знаю, как вы за меня переживали", - сказал Вышинский.
Он напомнил, что провел под стражей год и три месяца. "Журналист не должен сидеть в тюрьме, подписываюсь под этим. И при этом неважно, какая фамилия у журналиста, важно, что корпорация вне зависимости от того, какая фамилия журналиста, на это реагирует остро. Поэтому всем спасибо", - сказал Вышинский.
Отвечая на вопрос о состоянии здоровья, он отметил, что об этом намерен позаботиться позже. "Очень хорошо, поскольку я сейчас не думаю о здоровье, а я думаю о тех эмоциях, которые переношу, поэтому про здоровье я подумаю чуть попозже. Как говорила Скарлетт О'Хара: "Завтра". А сейчас я наполнен адреналином", - добавил он.
Киселев сообщил, что пресс-конференция с Вышинским состоится в агентстве 9 сентября в 10 утра.