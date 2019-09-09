Роспотребнадзор: информация о вспышке пневмонии у новорожденных в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Данные о возможной вспышке внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4 при городской клинической больнице (ГКБ) им. Виноградова не соответствуют действительности, сообщили в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу Москве, комментируя информацию, опубликованную в одном из телеграм-каналов.

"По итогам проведенного расследования информация о вспышке пневмонии среди новорожденных в родильном доме № 4 не подтвердилась. Ни одной вспышки инфекций среди новорожденных, связанной с оказанием медицинской помощи, в текущем году в роддоме не было", - говорится в сообщении.

Информация в одном из телеграм-каналов об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4 появилась 6 сентября. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Однако в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы данные о вспышке опровергли, объяснив, что этот вид пневмонии передается только при внутриутробном развитии от мамы к ребенку, и инфекция не может распространяться между детьми.

Росздравнадзор со своей стороны также поручил территориальному органу по Москве и Московской области провести проверку роддома № 4.