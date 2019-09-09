Главный нарколог России поддержал инициативу введения единой минимальной цены на сигареты

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Введение в России единой минимальной цены на табачную продукцию может поспособствовать уменьшению числа курящих людей в стране. Такое мнение в понедельник высказал ТАСС главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил "Парламентской газете", что депутаты намерены внести законопроект, фиксирующий минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению авторов инициативы, эта мера может снизить доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды в Россию.

"Постепенное ограничение доступности сигарет - это общемировая тенденция. Я думаю, что это правильно. Вот, допустим, пачка сигарет на Западе меньше €5 не стоит, и она не всем доступна. Человек сто раз подумает, покупать ему сигареты или что-то другое. Я думаю, что мы идем в мировом тренде в этом смысле", - считает Брюн.

По его словам, такой же эффект может дать и повышение акцизов, причем как на табачную, так и на алкогольную продукцию. Однако, есть и негативные стороны - повышение цен может привести к появлению большего количества контрафакта и некачественной продукции. "Для этого есть полиция. Другое дело, что бизнес должен ответственно относиться к своему товару. В том числе и к таким ядовитым товарам, как табак и алкоголь, и хоть как-то минимизировать вред. Пока мы этого не очень наблюдаем", - добавил нарколог.

Ранее руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев поделился с ТАСС, что единая минимальная цена на сигареты может быть установлена в случае, если она составит не менее 250 рублей за пачку. Он также выступил за поднятие акцизов. По словам Хамзаева, это должна быть плановая и последовательная работа.

По данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, умирают до 300 тыс. человек. По информации ВОЗ, употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья человека, из-за которой ежегодно в мире умирают около 7 млн человек, 890 тыс. из которых - некурящие, подвергавшиеся воздействию табачного дыма.