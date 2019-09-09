Напавший на Памфилову является гражданином Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 сентября. /ТАСС/. Бахыт Карабалаев, обвиняемый в нападении на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову, является гражданином Казахстана. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров в понедельник.

Что известно о нападении на Эллу Памфилову

"7 сентября был задержан гражданин Республики Казахстан Карабалаев Бахыт Ажигулович 1983 года рождения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный с проникновением в жилище - прим. ТАСС). Карабалаев подозревается в нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее загородном доме", - рассказал Смадияров.

Он отметил, что 9 сентября в Басманном суде Москвы состоялось судебное заседание, в ходе которого принято решение о мере пресечения в отношении задержанного - его заключили под стражу сроком до 6 ноября текущего года.

"После суда состоялась консульская встреча с Карабалаевым, который сообщил, что каких-либо жалоб не имеет, в переводчике не нуждается, адвокатом обеспечен", - уточнил представитель МИД.