Что известно о нападении на Эллу Памфилову

В ночь на 6 сентября неизвестный проник в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, который находится в Истре, и напал на нее с электрошокером.
- Злоумышленник в маске попал через окно на террасу дома, неoднократно ударил хозяйку электрошокером и скрылся, уточнили в МВД.
- Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, неизвестный напал с целью ограбления.
- В пресс-службе Центризбиркома уточнили, что из дома Памфиловой ничего не похищено, а состояние главы ЦИК "среднее", но позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях.
- Памфилова рассказала, что оказала активное сопротивление нападавшему, после чего тот покинул место происшествия.
- Она считает, что нападение на ее дом было могло быть случайным, однако нападавший был хорошо подготовлен и экипирован.
- В ЦИК отметили, что государственная охрана для председателя Центризбиркома России не предусмотрена.
- Возбуждено уголовное дело о разбое, ход его расследования взяло на контроль руководство МВД России.
- В Следственном комитете заявили, что проверят версию нападения на Памфилову, связанную с профессиональной деятельностью.
- Глава СК Александр Бастрыкин инициировал перед прокуратурой вопрос о передаче уголовного дела о нападении из полиции в ведомство.
- Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии.