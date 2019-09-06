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Расследование нападения на Эллу Памфилову
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Что известно о нападении на Эллу Памфилову

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

В ночь на 6 сентября неизвестный проник в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, который находится в Истре, и напал на нее с электрошокером. 

  • Злоумышленник в маске попал через окно на террасу дома, неoднократно ударил хозяйку электрошокером и скрылся, уточнили в МВД.
  • Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, неизвестный напал с целью ограбления.
  • В пресс-службе Центризбиркома уточнили, что из дома Памфиловой ничего не похищено, а состояние главы ЦИК "среднее", но позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях.
  • Памфилова рассказала, что оказала активное сопротивление нападавшему, после чего тот покинул место происшествия.
  • Она считает, что нападение на ее дом было могло быть случайным, однако нападавший был хорошо подготовлен и экипирован.
  • В ЦИК отметили, что государственная охрана для председателя Центризбиркома России не предусмотрена. 
  • Возбуждено уголовное дело о разбое, ход его расследования взяло на контроль руководство МВД России. 
  • В Следственном комитете заявили, что проверят версию нападения на Памфилову, связанную с профессиональной деятельностью.  
  • Глава СК Александр Бастрыкин инициировал перед прокуратурой вопрос о передаче уголовного дела о нападении из полиции в ведомство.
  • Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии.
     
Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаРасследование нападения на Эллу Памфилову
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