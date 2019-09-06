Что известно о нападении на Эллу Памфилову

В ночь на 6 сентября неизвестный проник в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, который находится в Истре, и напал на нее с электрошокером.

Злоумышленник в маске попал через окно на террасу дома, неoднократно ударил хозяйку электрошокером и скрылся, уточнили в МВД.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, неизвестный напал с целью ограбления.

В пресс-службе Центризбиркома уточнили, что из дома Памфиловой ничего не похищено, а состояние главы ЦИК "среднее", но позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях.

Памфилова рассказала, что оказала активное сопротивление нападавшему, после чего тот покинул место происшествия.

Она считает, что нападение на ее дом было могло быть случайным, однако нападавший был хорошо подготовлен и экипирован.

В ЦИК отметили, что государственная охрана для председателя Центризбиркома России не предусмотрена.

Возбуждено уголовное дело о разбое, ход его расследования взяло на контроль руководство МВД России.

В Следственном комитете заявили, что проверят версию нападения на Памфилову, связанную с профессиональной деятельностью.

Глава СК Александр Бастрыкин инициировал перед прокуратурой вопрос о передаче уголовного дела о нападении из полиции в ведомство.

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии.

