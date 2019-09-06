Путину доложили о нападении на Памфилову

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформирован о нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.

"Да, доложено", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, доложено ли Путину об инциденте.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила ранее, что в ночь на пятницу неизвестный проник в дом Памфиловой, который находится в Подмосковье, и напал на нее с электрошокером. По этому факту возбуждено уголовное дело о разбое, ход его расследования взяло на контроль руководство МВД России. Позже в пресс-службе Центризбиркома добавили, что из дома главы ЦИК ничего не похищено, а состояние Памфиловой - "среднее", оно позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях.