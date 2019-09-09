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Коллегия по жалобам на прессу рассмотрит жалобу Памфиловой на агентство AP 26 сентября

В ЦИК заявили, что материал агентства об избирательной кампании 2019 года был наполнен цитатами, "вырванными из контекста и потерявшими свой истинный смысл"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова обратилась в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с публикацией информационного агентства Associated Press (AP), жалоба будет рассмотрена 26 сентября. Об этом в понедельник сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Обращаясь в коллегию, Памфилова сообщила, что в преддверии единого дня голосования от редакции СМИ поступил запрос на интервью, касающееся текущей избирательной кампании 2019 года и специфики предстоящих выборов. Часовая беседа с корреспондентом СМИ полностью записывалась на видео, однако интервью так и не вышло в свет, вместо него на сайте АP был опубликован авторский материал журналистки, который был наполнен цитатами из той беседы, вырванными из контекста и потерявшими свой истинный смысл", - говорится в сообщении.

Коллегия, сопредседателями которой являются глава СПЧ Михаил Федотов и экс-омбудсмен Владимир Лукин, рассмотрит жалобу 26 сентября в Центральном доме журналиста.

Общественная коллегия по жалобам на прессу - некорпоративная структура гражданского общества, рассматривающая споры, касающиеся нарушения норм профессиональной журналистской этики.

Ранее ЦИК обратился в американское агентство с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию, а также дать опровержение допущенных ошибок. В комиссии заявили, что была достигнута договоренность о корректировке агентством текста и обсуждении формата опровержения ошибок. Однако, исходя из официального ответа АP, статья автора была признана корректной, опровержение не размещено, незначительные дополнения в тексте, как считает агентство, не изменили сути материала.

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Памфилова, Элла Александровна
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