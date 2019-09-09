Власти 48 штатов проведут антимонопольное расследование против Google

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начинают расследование по подозрению компании Google, принадлежащей американской корпорации Alphabet, в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщил в понедельник генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания NBC .

Как уточнил генпрокурор, к расследованию не присоединились только власти штатов Калифорния и Алабама, которые проводят аналогичную проверку в отношении Facebook. Пакстон мотивировал инициативу "доминирующими позициями Google на рынке рекламы и персональных данных пользователей".

"Отсутствие свободного рынка и конкуренции приводит к росту цен и вреду потребителям, даже когда речь идет о бесплатном маркетинге", - добавила со своей стороны генпрокурор Флориды Эшли Муди. "Является ли действительно бесплатным то, что мы предоставляем все больше своей приватной информации? Бесплатно ли то, что цены на рекламу онлайн возрастают только по велению одной компании", - задала генпрокурор риторический вопрос.

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США на прошлой неделе сообщила, что Министерство юстиции страны направило Google запрос на предоставление ряда корпоративных документов в рамках антимонопольного расследования, проводимого властями Соединенных Штатов.

В июле текущего года стало известно о том, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.