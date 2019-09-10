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Задержанный в Красноярске Boeing 737-800 вылетел в Москву

Он не смог вылететь вовремя из-за неисправности

КРАСНОЯРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", задержанный в аэропорту Красноярска из-за неисправности, вылетел в Москву. Об этом во вторник ТАСС сообщили в аэропорту.

"Отправили в 11:00 (07:00 мск). Тот же самый борт", - сказали в аэропорту.

Ранее сообщалось, что воздушное судно со 187 пассажирами на борту не смогло вылететь из Красноярска из-за неисправности. Вылет должен был состояться в 7:15 (3:15 мск). Пассажиры были сняты с самолета и отправлены в стерильную зону аэропорта.

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РоссияКрасноярский край
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