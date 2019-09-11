Глава Дагестана вручил ополченцам медали к 20-летию разгрома боевиков в 1999 году

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев вручил ополченцам 1999 года юбилейные медали "20 лет разгрома международных бандформирований". Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-служба администрации главы и правительства республики.
"Сегодня в рамках празднования 20-летия разгрома международных террористов, вторгшихся в Дагестан, Владимир Васильев посетил Ботлихский район, где развернулись первые ожесточенные бои в 1999 году. Руководитель региона встретился с ополченцами из Цумадинского, Ботлихского и Новолакского районов - участниками событий августа-сентября 1999 года - и вручил им медали "20 лет разгрома международных бандформирований", - сказал собеседник агентства.
По его словам, глава Дагестана на встрече с ополченцами "подчеркнул важность проявленных жителями района и всей республики качеств в то время, когда это было необходимо для сохранения целостности и благополучия страны".
Как отметил глава региона, Дагестан в эти дни отмечает "очень важное событие", когда "рядовые жители горных районов встретили нашествие вооруженных до зубов, имевших богатый опыт боевиков, прошедших международную подготовку, вступив с ними в бой".
"Тогда вы создали фронт, который разделил добро и зло. С одной стороны, шли бандиты, с другой - простые люди, вставшие на защиту своих домов, семей, своего Дагестана. Спасибо вам за это. Бесценен вклад присутствующих здесь и тех, кого не вместил этот зал. Светлая память тем, кто ушел", - цитирует Васильева его пресс-служба.
Один из ополченцев, выступивший на встрече, выразил слова признательности руководству Дагестана и России за оказанное внимание, а также заявил о готовности, "как и прежде, при необходимости встать на защиту своей малой Родины - Дагестана и территориальной целостности Российской Федерации". "В любое время мы готовы поступить так, как поступили в те тяжелые годы. Наше молодое поколение должно брать пример именно с людей, готовых встать на защиту своего Отечества, прислушиваться к их советам, брать от них то лучшее, что только можно", - приводит слова ополченца пресс-служба.
20 тысяч медалей
Глава Дагестана Владимир Васильев в августе этого года подписал указ об учреждении юбилейной медали "20 лет разгрома международных бандформирований".
Как следует из документа, медалью будут награждены участники отрядов самообороны, "которые в соответствии решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан осуществляли свою деятельность в зонах проведения контртеррористических операций в период с августа по сентябрь 1999 года".
Всего, как сообщал ТАСС ранее, власти региона планируют вручить 20 тыс. юбилейных медалей.
7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.
В начале августа 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана. Он предусматривает ряд льгот - денежные выплаты, льготы по ЖКХ, право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы для ополченцев, получивших ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана. В настоящее время в республике ведется актуализация списков воевавших против боевиков в 1999 году ополченцев.