Глава Дагестана вручил ополченцам медали к 20-летию разгрома боевиков в 1999 году

"Сегодня в рамках празднования 20-летия разгрома международных террористов, вторгшихся в Дагестан, Владимир Васильев посетил Ботлихский район, где развернулись первые ожесточенные бои в 1999 году. Руководитель региона встретился с ополченцами из Цумадинского, Ботлихского и Новолакского районов - участниками событий августа-сентября 1999 года - и вручил им медали "20 лет разгрома международных бандформирований", - сказал собеседник агентства.

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев вручил ополченцам 1999 года юбилейные медали "20 лет разгрома международных бандформирований". Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-служба администрации главы и правительства республики.

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По его словам, глава Дагестана на встрече с ополченцами "подчеркнул важность проявленных жителями района и всей республики качеств в то время, когда это было необходимо для сохранения целостности и благополучия страны".

Как отметил глава региона, Дагестан в эти дни отмечает "очень важное событие", когда "рядовые жители горных районов встретили нашествие вооруженных до зубов, имевших богатый опыт боевиков, прошедших международную подготовку, вступив с ними в бой".

"Тогда вы создали фронт, который разделил добро и зло. С одной стороны, шли бандиты, с другой - простые люди, вставшие на защиту своих домов, семей, своего Дагестана. Спасибо вам за это. Бесценен вклад присутствующих здесь и тех, кого не вместил этот зал. Светлая память тем, кто ушел", - цитирует Васильева его пресс-служба.

Один из ополченцев, выступивший на встрече, выразил слова признательности руководству Дагестана и России за оказанное внимание, а также заявил о готовности, "как и прежде, при необходимости встать на защиту своей малой Родины - Дагестана и территориальной целостности Российской Федерации". "В любое время мы готовы поступить так, как поступили в те тяжелые годы. Наше молодое поколение должно брать пример именно с людей, готовых встать на защиту своего Отечества, прислушиваться к их советам, брать от них то лучшее, что только можно", - приводит слова ополченца пресс-служба.

20 тысяч медалей

Глава Дагестана Владимир Васильев в августе этого года подписал указ об учреждении юбилейной медали "20 лет разгрома международных бандформирований".

Как следует из документа, медалью будут награждены участники отрядов самообороны, "которые в соответствии решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан осуществляли свою деятельность в зонах проведения контртеррористических операций в период с августа по сентябрь 1999 года".

Всего, как сообщал ТАСС ранее, власти региона планируют вручить 20 тыс. юбилейных медалей.