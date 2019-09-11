Запрет на въезд в Болгарию не отразится на находящемся под санкциями ЕС главе "Царьграда"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Запрет на въезд в Болгарию сроком на 10 лет не отразится на планах председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Об этом корреспондент ТАСС в среду сообщили в его пресс-службе.

Болгария в связи с расследованием дела обвиненного в шпионаже лидера болгарского движения "Русофилы" Николая Малинова запретила въезд в страну российскому предпринимателю, председателю совета директоров "Царьграда" Константину Малофееву.

"В связи с тем, что Константин Малофеев уже пять лет находится в санкционном списке и въезд в страны ЕС ему запрещен, соответственно запрет на въезд в одну из стран, входящих в состав ЕС, никак не может повлиять на его планы", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, Малофеев узнал об ограничении из СМИ. "О факте запрета, всех причинах и его подробностях стало известно из публикации агентства ТАСС", - рассказал представитель пресс-службы. По его словам, Малофеев не планирует оспаривать запрет.

На 10 лет также был запрещен въезд в Болгарию бывшему директору Российского института стратегических исследований генерал-лейтенанту в запасе Леониду Решетникову. Согласно данным на сайте общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", Малофеев с 2017 года является его председателем, а Решетников в ноябре 2016 года выступил инициатором создания этой общественной организации.

Директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), заместителем председателя которого является Малофеев, Роман Силантьев заявил ТАСС, что, по его мнению, запрет на въезд вызван давлением запада. "Могу только посочувствовать болгарам, которые окончательно потеряли возможность вести собственную политику и полностью зависят от западных партнеров, которые за них решают, кого пропускать, а кого нет. Потому что чем конкретно Болгарии опасны Малофеев и Решетников, я с трудом себе могу представить, особенно Решетников, который там немалую часть жизни прожил и всячески проболгарские настроения у нас развивал. Естественно, проболгарские настроения означают опору на патриотических болгар, которые дружественны России, поэтому, как мне кажется, наши заклятые друзья из-за океана просто видят в этом угрозу, что действия Решетникова и Малофеева поддерживают нормальную пророссийскую партию в Болгарии, тем самым мешая окончательной ориентации этой страны в антироссийский блок", - считает он.

По мнению Силантьева, немалое количество болгар хотят поддерживать с Россией дружественные отношения. "Там есть немалая группа людей, которые к России относятся позитивно и не видят никакого смысла с Россией враждовать, естественно, они мешают, так сказать, выбрать так называемый "правильный путь" Болгарии. То, что запретили въезд, можно сделать вывод, что партия эта приобрела определенное влияние и представляет угрозу интересам западных товарищей", - полагает глава Правозащитного центра ВРНС.