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Возгорание сухой травы в Новочеркасске ликвидировали на площади 2,5 га

В тушении пожара были задействованы 53 человека, 21 единица техники и пожарный поезд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Площадь возгорания сухой растительности в городе Новочеркасск Ростовской области возросла до 2,5 га, пожар ликвидировали. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"18:06 мск город Новочеркасск, ул. Макаренко, загорание ликвидировано на площади 2,5 га", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС сообщали о возгорании на площади 800 кв. м. Для тушения пожара был задействован пожарный поезд, угрозы городу не было.

К тушению пожара были привлечены 53 человека, 21 единиц техники, в том числе от МЧС - 25 человек и 10 единиц техники.

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РоссияРостовская область
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