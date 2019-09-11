Отравившихся таблетками школьниц на Кубани выписали из больницы

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Пятерых учениц школы в Староминском районе на Кубани, которые могли отравиться таблетками, выписали из больницы, они уже приступили к занятиям, сообщил в среду ТАСС начальник управления образования района Владимир Ульянов.

"Всех девочек выписали из больницы, они приступили к занятиям", - сказал он.

На прошлой неделе пятерых девятиклассниц доставили в больницу, предположительно, после отравления таблетками, которые принесла в школу одна из девочек. Трое из них несколько дней провели в реанимации. Полиция проводит проверку, также в обстоятельствах случившегося разбирается управление образования района.