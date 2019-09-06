На Кубани пятеро девочек отравились принесенными в школу таблетками

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция на Кубани проводит проверку в связи с отравлением школьниц в Староминском районе, они находятся в больнице, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По словам источника в экстренных службах региона, пятеро учениц девятого класса отравились лекарственными препаратами, которые одна из них принесла в школу.

"В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении, сотрудники полиции ОМВД России по Староминскому району проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося", - сообщили в ведомстве.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что инцидент произошел сегодня в станице Староминской. "По предварительным данным, пять девочек отравились таблетками, трое находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, двое находятся в детском отделении больницы. Они все одноклассницы - девятый класс. По предварительным данным, одна из девочек принесла препараты в школу", - пояснил источник. Собеседник агентства добавил, что на учете у комиссии по делам несовершеннолетних школьницы не состоят, все из благополучных семей.