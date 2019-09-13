В Heinlein Support удивлены сообщениями о претензиях Роскомнадзора к Mailbox.org

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Германская Heinlein Support GmbH удивлена претензиями Роскомнадзора к ее платному почтовому сервису Mailbox.org и заверяет, что не получала никаких запросов и обращений со стороны российских властей. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС по телефону руководитель и основатель компании Пер Хайнляйн.

"Мы узнали обо всем из сообщения РБК сегодня утром", - сказал он. "Мы не получали официальных документов, в том числе через немецкие власти", - добавил Хайнляйн. Он не исключил, что претензии Роскомнадзора могли быть связаны с рассылкой через сервис подозрительных сообщений, например о минировании.

"Mailbox.org - это серьезный германский провайдер, он существует многие годы, мы уже много раз выигрывали в Германии рейтинги Stiftung Warentest (организация, которая занимается независимым анализом предложений на немецком рынке - прим. ТАСС), то есть являемся надежным сервисом по обмену сообщениями", - утверждал Хайнляйн. "Мы имеем собственные механизмы по распознаванию подозрительных сообщений, - рассказал он. - Когда мы получаем указания о мошенничестве, фишинге и других вещах, то, конечно, блокируем такие аккаунты. Мы совершенно не терпим криминальной деятельности".

"Нам неизвестно о запросе Роскомнадзора, на который мы должны были бы ответить", - продолжал Хайнляйн. "Mailbox.org неизвестно о судебном решении, которое предписывало бы ему предоставить данные, - добавил он. - В этой связи случившееся и обвинения Роскомнадзора нас очень удивили".

"Разумеется, Mailbox.org ответил бы на направленные по закону запросы органов. Но они должны происходить на основе германской и европейской правовой ситуации", - считает основатель компании. "Mailbox.org ни в коем случае не будет предоставлять данные своих пользователей незаконным путем, ни германским, ни иностранным органам. Каждый запрос изучается отдельно специализирующимся на подобных вопросах юристом", - заверил Хайнляйн.

О ситуации вокруг Mailbox.org

Ранее в пятницу пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил ТАСС, что ведомство готовит для суда документы с целью блокировки двух защищенных сервисов по обмену сообщениями - Scryptmail и Mailbox.org. По его словам, "они не предоставили данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации".

Ранее издание РБК сообщило, что во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.

По данным РБК, Scryptmail и Mailbox.org на официальных сайтах позиционируют себя как защищенные сервисы, обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности и безопасности передаваемых сообщений. По данным Similarweb, в августе у Mailbox.org было 1,1 млн посетителей, аудитория Scryptmail неизвестна. Опрошенные РБК эксперты утверждают, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минировании, которые приходили с почтовых адресов с этими доменными именами.