Власти Севастополя: смерть пациентки в больнице не связана с отключением электроэнергии

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Смерть пожилой женщины в больнице Севастополя не связана с отключениями электроэнергии - пенсионерка тяжело болела, и когда ее состояние ухудшилось, врачи, несмотря на принятые меры, не смогли ее спасти, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городского правительства.

В четверг во время объезда больниц врио губернатора Михаилом Развожаевым житель Севастополя рассказал, что его мать перевели в филиал из основного корпуса больницы, хотя там были места. В здании филиала, где идет капитальный ремонт, по его словам, произошло отключение света, после чего женщина умерла. В городском департаменте здравоохранения начали проверку в связи с этим сообщением.

"Пациентка находилась на паллиативной койке из-за тяжелого длительно продолжающегося заболевания. В подключении к системам жизнеобеспечения не нуждалась. У женщины начало ухудшаться состояние, сотрудники больницы провели реанимационные мероприятия в полном объеме, сняли электрокардиограмму, провели оксигенотерапию, однако спасти пациентку не удалось", - приводятся в сообщении слова главврача городской больницы №1 Владимира Кузнецова.

Отмечается, что в это время отключения электроснабжения в больнице не было. "Информация о смерти пациентки из-за отсутствия электричества не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.