Горздрав Севастополя проверит информацию о смерти пациентки из-за отключения света

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Севастополя проверит информацию о том, что в филиале городской больницы № 1 из-за отключения электроснабжения в палате интенсивной терапии умерла пациентка, перенесшая инсульт, сообщил в четверг журналистам глава департамента Сергей Шеховцов.

В четверг во время объезда больниц врио губернатора Михаилом Развожаевым житель Севастополя рассказал, что его мать перевели в филиал из основного корпуса больницы, хотя там были места. В здании филиала, где идет капитальный ремонт, по его словам, произошло отключение света, после чего женщина умерла. Во время визита Развожаева света в здании также не было.

"С этой ситуацией разберемся. Ведутся ремонтные работы - начат капитальный ремонт учреждения. Возможно, перебои [со светом] были. Скорее всего, отключение действительно связано с ремонтными работами", - сказал Шеховцов.

Он добавил, что медучреждения Севастополя обеспечены резервными источниками питания, но от них, по правилам, запитываются палаты реанимации и операционные. В данном филиале больницы таких помещений нет.