Международная автомобильная экспедиция "Зов предков" финишировала в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международная автомобильная экспедиция, объединяющая страны евразийского континента, "Зов предков" финишировала в парке искусств "Музеон" 15 сентября. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"15 сентября в Москве завершилась международная автомобильная экспедиция "Зов предков" - гуманитарный проект, объединяющий страны евразийского континента в культурно-просветительской, образовательной и познавательной областях. Финиш экспедиции состоялся в парке искусств "Музеон" на ежегодном фестивале корейской культуры "Чусок", где также прошла пресс-конференция по итогам автопробега. Проект "Зов предков" проходил при поддержке комитета по туризму города Москвы", - говорится в сообщении.

За время экспедиции более 40 участников, среди которых руководители Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии, руководители корейских общественных организаций, зарубежные фотографы, путешественники из Германии и Италии, проехали 30 тыс. км и посетили шесть стран. На разных этапах к автопробегу присоединялись блогеры и журналисты.

В экспедиции приняли участие 10 автомобилей, девять из которых стартовали из Москвы, десятая присоединилась в Ташкенте. В ходе экспедиции участники увидели достопримечательности многих городов, включая Элисту, Нур-Султан, Улан-Батор, Пекин, Харбин, Сеул, а также посетили дворец-гробницу Гур-Эмир, самую большую мечеть Центральной Азии Хазрет-Султан, буддийский монастырь Гандантэгченлин, оперный театр Харбина, Сеульский музей искусства, озеро Байкал.

Участники останавливались в гостиницах и жили на открытом воздухе в палатках в Астрахани, Горном Алтае, Монголии и Иркутской области. В рамках автомобильной экспедиции работали передвижные фотовыставки.

Автомобильная экспедиция стартовала 9 июля в столичном парке "Зарядье". Здесь же, в павильоне "Купол", до 31 июля проходила фотовыставка, рассказывающая о достопримечательностях Кореи и России. Экспозицию посетили более 65 тыс. человек.