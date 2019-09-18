Жена и дочь Виктора Бута прибыли в тюрьму в Иллинойсе для свидания с ним

МАРИОН /штат Иллинойс/, 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Жена и дочь Виктора Бута прибыли в среду в тюрьму города Марион (штат Иллинойс) для первого с момента вынесения приговора в 2012 году свидания с ним. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Ранее супруга россиянина Алла Бут на встрече с журналистами сообщила, что администрация тюрьмы разрешила им свидания по средам и четвергам, а также по субботам и воскресеньям продолжительностью по 4 часа - с 10 до 14 часов. Таким образом четыре дня в неделю на протяжении полутора месяцев пребывания в США жена и дочь смогут навещать Виктора Бута в тюрьме Мариона.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.