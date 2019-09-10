Семье Виктора Бута разрешили два дополнительных дня свиданий в неделю

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти США разрешили супруге и дочери содержащегося в тюрьме в штате Иллинойс Виктора Бута два дополнительных дня свиданий в неделю. Об этом супруга россиянина Алла Бут сообщила во вторник на пресс-конференции в здании Генконсульства РФ в Нью-Йорке.

"Госдеп США пошел навстречу, и нам выделили два дополнительных дня, - отметила она. - При этом нам предложили на выбор эти дни". По словам супруги, кроме субботы и воскресенья, которые предусмотрены тюремным начальством на общих началах для родственников и знакомых всех содержащихся под стражей, они с дочерью выбрали для свиданий еще среду и четверг. Таким образом, четыре дня в неделю на протяжении полутора месяцев пребывания в США семья сможет навещать Бута в тюрьме "Марион".

Отвечая на вопрос ТАСС, Алла Бут рассказала, что первые свидания ее мужа с семьей состоятся на следующей неделе - 18 и 19 сентября. По словам женщины, она и ее дочь планируют жить в городе Марион, где находится тюрьма, до конца своего визита. Обратные билеты у них куплены на 28 октября.

"Виктор Бут находился пять лет в тяжелом блоке. Хуже только подземные одиночные камеры", - посетовала жена россиянина. "Он сидел с ваххабитами, блок из 32 человек. На прогулках видел только кусок неба в 16 кв. м", - добавила она.

Алла Бут также сообщила, что власти РФ предлагали США обменять содержащегося с 2012 года в тюрьме штата Иллинойс Виктора Бута на отбывающих наказание в России американцев.

"14 или 15 человек предлагали на обмен", - сказала она. "Со стороны российского правительства были предприняты шаги к обмену. Предлагали 14 или 15 человек", - отметила Алла Бут. По ее словам, американские власти ответили отказом, пояснив, что эти граждане "мало им интересны". Как проинформировала супруга, власти США подчеркивают, что Виктор Бут "будет сидеть в назидание другим".

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.