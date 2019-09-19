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Дело Павла Устинова
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Кремль ознакомился с обращением Звягинцева к Путину о деле Устинова

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что ни президент, ни его администрация не могут вмешиваться в эту ситуацию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кремль ознакомился с обращением режиссера Андрея Звягинцева к президенту РФ Владимиру Путину о деле актера Павла Устинова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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При этом он подчеркнул, что ни глава государства, ни администрация президента не могут вмешиваться в эту ситуацию.

"В Кремле видели обращение, но президент не может вмешиваться в эту ситуацию. Она развивается в русле закона и должна развиваться в русле закона, - сказал Песков. - Ни администрация президента, ни президент не комментируют и не будут комментировать решение суда и не имеют права и намерения вмешиваться в судебные процессы".

Представитель Кремля напомнил, что "была подана апелляция, что есть заявление [Анатолия] Кучерены, что он как подключившийся адвокат выполняет определенные, предусмотренные законом действия". "Здесь нужно констатировать развитие ситуации в русле закона", - добавил Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявления ряда представителей общественности о том, что вступление Кучерены в судебный процесс объясняется ошибками, допущенными адвокатами Устинова, Песков сказал, что в Кремле не видели таких заявлений.

Ранее в сети появилось видеообращение Звягинцева к президенту России, в котором он попросил Путина вмешаться в ситуацию с уголовным делом Устинова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗвягинцев, Андрей ПетровичДело Павла Устинова
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