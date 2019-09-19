Коллектив Театра Вахтангова выразил надежду на благополучный исход дела актера Устинова

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного академического театра имени Вахтангова Римас Туминас от имени коллектива выступил в защиту осужденного за нападение на бойца ОМОН актера Павла Устинова. Слова поддержки он высказал в четверг на пресс-конференции в Париже, предваряющей гастроли, которые открываются 20 сентября во французской столице.

"Я еще раз выражу мнение всего театра, протест, смущение прошедшим инцидентом, - сказал режиссер. - Не потому что он [Павел Устинов] брат наш, но это несправедливость, смешанная с бесправием. Но думаю, что все вернется и будет все хорошо". "Этого не отметить мы сегодня не можем", - подчеркнул Туминас.

Коллектив театра Вахтангова прибыл во французскую столицу в четверг. Гастроли российской труппы пройдут в столице Франции с 20 сентября по 3 октября, в течение этого времени вахтанговцы будут играть два своих хита - "Евгения Онегина" по Александру Пушкину и "Дядю Ваню" по Антону Чехов.

Вахтанговцам предоставлен престижный театр "Мариньи", расположенный на Елисейских полях, его зрительный зал рассчитан на 700 мест.

В гастрольном туре принимают участие Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Владимир Симонов, Юрий Шлыков, Владимир Вдовиченков, Анна Дубровская, Евгения Крегжде, Ольга Лерман, Виктор Добронравов, Олег Макаров и другие.

В защиту актера

Ранее в поддержку Устинова выступили худруки большинства московских театров, многие актеры, режиссеры и телеведущие.

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН, опасном для его здоровья. Установлено, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Подсудимый не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. По его словам, у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по работе.

В среду защита Устинова обжаловала приговор суда. В четверг Генеральная прокуратура выступила с апелляционным представлением, попросив Мосгорсуд пересмотреть приговор "вследствие его чрезмерной суровости" и назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы.