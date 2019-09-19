Colt Defense прекратила выпуск для гражданских лиц излюбленного оружия стрелков-убийц

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Американская компания Colt Defense, основанная еще в 1830-х, прекращает выпускать для гражданских лиц полуавтоматические винтовки AR-15 - вид огнестрельного оружия, который применялся многими одиночками при массовых убийствах в США. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте этой компании.

"Рынок современных винтовок переживает существенный избыток объема производства. Учитывая уровень объема такого производства, мы считаем адекватным количество винтовок, которые будут поставляться на рынок в ближайшем обозримом будущем", - отметил генеральный директор Colt Defense Дени Вейё.

"С другой стороны, спрос на винтовки Colt реди наших военных и блюстителей порядка остается высоким, нам повезло получить крупные контракты от вооруженных сил и правоохранительных органов. В настоящий момент объемы этих контрактов обеспечивают полную загрузку мощностей Colt Defense по производству винтовок", - добавил гендир компании. На ее сайте указано, что все запасы AR-15 стоимостью чуть выше $1 тыс. каждая закончились.

Очередной резонансный случай со стрельбой произошел 14 августа в США: в Филадельфии (штат Пенсильвания) мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, в результате шесть стражей порядка получили ранения. 36-летний Моррис Хилл забаррикадировался в жилом доме и в течение нескольких часов вел из него стрельбу, после переговоров с властями он сдался. У Хилла имелась при себе полуавтоматическая винтовка AR-15 и несколько пистолетов.

В октябре 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада) 64-летний Стивен Пэддок, вооруженный в том числе AR-15, открыл с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay огонь по посетителям музыкального фестиваля, погибли 59 человек, более 500 получили ранения. 14 февраля прошлого года 20-летний Николас Круз убил 17 человек в школе города Паркленд (штат Флорида). Молодой человек, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушения дисциплины, был вооружен опять же полуавтоматической винтовкой AR-15.