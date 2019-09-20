Росздравнадзор проверит работу фельдшеров на станции скорой помощи в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Управление Росздравнадзора по Карелии проверит работу всех фельдшеров станции скорой медицинской помощи при одноименной больнице Петрозаводска, где с 15 сентября началась итальянская забастовка фельдшеров и водителей. Об этом сообщила в пятницу ТАСС врио руководителя ведомства Наталья Юрчак.

"Да, у нас есть обращение в рассмотрении. Мы сейчас готовим приказ на согласование с республиканской прокуратурой для того, чтобы выйти на проверку [на станцию]. Мы будем смотреть все фельдшерские бригады, кто выезжал, как работал и так далее", - сказала она.

Обращение в Росздравнадзор поступило от профсоюза работников здравоохранения "Действие" по поводу группы фельдшеров, которые недавно пришли на станцию скорой помощи. Согласно правилам, им необходимо пройти обучение на базе больницы, чтобы получить сертификат и начать работать самостоятельно, а не в качестве стажеров, рассказал ТАСС главный врач больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Алексей Хейфец.

По словам председателя межрегионального профсоюза "Действие" Ольги Чайки, причиной обращения их организации в Росздранадзор стало отсутствие доплаты за наставничество. По мнению Чайки, если бригады работали со стажерами, то это должно было отразиться на зарплате опытных фельдшеров.

Несмотря на то, что заявление в надзорное ведомство поступило только по поводу новых сотрудников, специалисты Росздравнадзора планируют провести полноценную проверку всех фельдшерских бригад, работающих на скорой в Петрозаводске. По прогнозам, проверка начнется со следующей недели после согласования с прокуратурой республики и продлится в течение 20 рабочих дней. "Новичков мы будем обязательно смотреть, это в приоритете", - добавила Юрчак.

С 15 сентября 38 фельдшеров и 37 водителей станции скорой медицинской помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку - медперсонал заявил об отказе работать сверх нормы и намерен оказывать помощь только в том объеме, который предполагает одна ставка. Протестующие требуют увеличить зарплату за счет роста компенсационных выплат, а также увеличить количество выездных бригад.