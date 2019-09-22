Российские дипломаты отметили 75-летие освобождения Таллина от фашистов

ТАЛЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю на военном мемориальном кладбище Таллина состоялась в воскресенье по случаю 75-летия освобождения эстонской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

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"Освобождению Таллина предшествовали тяжелейшие бои на северо-востоке и юге Эстонии, - заявил, выступая на церемонии, посол РФ в Эстонии Алесандр Петров. - И в этот день мы испытываем чувство благодарности к героям той поры, которые не жалели своей жизни для освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Мы помним, скорбим и годимся".

"Считаем крайне важным, чтобы память о тех героях передавалась из поколения в поколение", - добавил он.

В церемонии приняли участие представители посольства РФ, организаций ветеранов и соотечественников, в том числе делегация организации ветеранов из Великого Новгорода.

Начиная со дня освобождения Нарвы 26 июля в Эстонии проводится ряд мероприятий, посвященных 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, организация которых осуществляется посольством РФ в тесном контакте с ветеранскими организациями, поисковыми клубами и объединениями соотечественников.

Вечером 22 сентября в честь освобождения столицы Эстонии в Москве прогремят залпы торжественного салюта в рамках программы "Память Победы".