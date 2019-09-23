Эксперт: картины Айвазовского не могли быть на затонувшем у берегов Крыма судне

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Картины художника Ивана Айвазовского не могли находиться на пароходе "Генерал Коцебу", затонувшем более 100 лет назад у побережья Крыма, сообщила ТАСС директор Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского Татьяна Гайдук.

Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле.

Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле. Видео под водой

Ранее участники подводной экспедиции "Нептун" сообщали, что обнаружили на затонувшем в 1895 году пароходе фрагменты более 10 картин, в том числе кисти, предположительно, Айвазовского. Это место находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

"Мы думаем, что их [на борту парохода] не было", - сказала Гайдук. Собеседница пояснила, что выводы основаны на информации о жизни и творчестве Айвазовского.

Она пояснила, что полотен Айвазовского на борту быть не могло: он путешествовал на нем в 1869 году, когда писал полотна на заказ для очень высокопоставленных лиц или своих выставок.

"Вы думаете, он путешествовал на борту и подарил картины? Он уже был тайным советником, человеком очень высокого ранга, к нему не мог свободно обращаться даже капитан. Картины ему заказывали даже монахи - зачем ему было оставлять что-то?", - сказала собеседница. Кроме того, по ее данным, маринист не писал картин во время плавания - работал он уже по прибытии в Египет.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская также выразила сомнение, что на борту "Генерала Коцебу" находятся полотна художника. "Может быть все в нашей жизни, но думаю, что [на борту таких полотен] нет", - отметила она в разговоре с корреспондентом ТАСС.

О пароходе

"Генерал Коцебу" обнаружили представители Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. Он принадлежал Российскому обществу пароходства и торговли, был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии. Его длина 64 м, ширина 8,6 м, водоизмещение 1250 т, мог взять на борт более 500 пассажиров.

Двухпалубный "Генерал Коцебу" стал первым пароходом, который прошел по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. На нем находилась представительная делегация России, в составе которой был и Айвазовский, которому было поручено запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал. 16 апреля 1895 года пароход столкнулся у мыса Тарханкут с транспортом Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.

Экспедиция "Нептун" проводится на средства Фонда президентских грантов по проекту "Крым - перекресток цивилизаций". Цель экспедиции - обследование известных археологам объектов на дне Черного моря: судов и самолетов, а также поиск новых. В составе экспедиции более 30 человек: гидроакустиков и водолазов из разных регионов России. Экспедиция проводится совместно с крымским Черноморским центром подводных исследований.