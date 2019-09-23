Кузнецова: новые требования не должны повлиять на цену перевозки детей в автобусах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Обязательное использование ремней безопасности при перевозке детей в автобусах не должно привести к удорожанию поездок и повлиять на их доступность во всех регионах страны. Такое мнение выразила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя введение новых требований при перевозке детей автобусами.

"Никакие меры не будут лишними в том, что касается безопасности детей, она должна быть максимальной, поэтому поддерживаем это решение [установить новые требования]. И в то же время важно, чтобы это не привело к удорожанию перевозок, не сказалось на доступности поездок для детей во всех регионах страны", - сказала Кузнецова ТАСС в понедельник.

По ее словам, аппарат уполномоченного уделяет пристальное внимание решению вопросов, связанных с безопасностью перевозок несовершеннолетних.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник сообщил, что подписал постановление правительства, которое устанавливает новые требования при перевозке детей автобусами. По его словам, документ "касается безопасности детей, которые отправляются в автобусные экскурсии". В частности, постановлением вводится обязательное использование ремней безопасности при всех перевозках детей в автобусах. Ранее такое требование существовало только для международных поездок.