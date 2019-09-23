Германия приветствует готовность России присоединиться к Парижскому соглашению

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. ФРГ приветствует готовность РФ присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Об этом сообщил в понедельник в Twitter МИД ФРГ.

"МИД приветствует присоединение России к Парижскому соглашению по климату, - сообщили в ведомстве. - Германия готова поддерживать РФ при сокращении выбросов углекислого газа".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник объявил о подписании постановления правительства, связанного с принятием Россией Парижского соглашения по климату. "Я подписал постановление. Это касается принятия Парижского соглашения по климату. Тема хорошо известная во всем мире, резонансная, о которой постоянно пишут и говорят. Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща", - сказал Медведев.

На совещании председатель правительства обсудил тему ратификации Парижского соглашения по климату. Вице-премьер Алексей Гордеев доложил о планах по разработке и принятию необходимых нормативных актов по выполнению обязательств по этому соглашению.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения.