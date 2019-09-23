Макрон заявил, что рад принятию Россией Парижского соглашения по климату

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Принятие России Парижского соглашения по климату - признак прогресса в области защиты климата. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, выступая на открытии саммита по климату в штаб-квартире ООН, отметив, что был "крайне рад услышать об этом".

"Я порадовался сегодня, услышав новость о принятии Россией Парижского соглашения [по климату]. Потрясающая новость! - сказал президент. - Еще несколько месяцев назад этого не ждали. Это показывает, что прогресс есть".

Говоря о ситуации в мире в целом, он подчеркнул важность изменения "общей системы" в пользу борьбы против глобального потепления и защиты биоразнообразия. "Мы, главы государств и правительств, должны быстрее давать ответы, придерживаться Парижского соглашения и полностью выполнять обозначенные в нем цели", - отметил он. Также глава государства призвал стремиться к "углеродной нейтральности" до 2050 года (добиться полного прекращения выброса углекислого газа).

Издержки из-за выхода США

Макрон отметил, что международному сообществу необходимо изыскать $10 млрд, чтобы компенсировать издержки отказа США от инициатив по климату.

"Великобритания, Германия и Франция решили удвоить свои взносы в Зеленый фонд. Франция внесет $1,5 млрд в фонд. Норвегия удвоила свои взносы. Вчера Дания и Швеция, а теперь и Нидерланды, присоединились к странам, которые увеличат свои взносы, - отметил он. - Сейчас насчитывается $7 млрд, тогда как цель - 10 млрд, чтобы компенсировать отход от этой инициативы США".

При этом Макрон допустил, что США могут сделать какие-нибудь заявления на сессии ГА ООН. "Я призываю всех тех, кто это не сделал, увеличить свои взносы, я знаю, что наши японские друзья могут об этом объявить, знаю, что эмир Катара готовится сделать важное заявление", - подчеркнул французский президент.

Кроме того, Макрон призвал "прекратить инвестировать в проекты тех стран, которые способствуют выбросам парниковых газов".

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами объявил о подписании постановления правительства, связанного с принятием Россией Парижского соглашения по климату. Вице-премьер Алексей Гордеев доложил о планах по разработке и принятию необходимых нормативных актов по выполнению обязательств по Парижскому соглашению по климату.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения.