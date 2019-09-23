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Банкротство туроператора Thomas Cook

Sky: банкротство турфирмы Thomas Cook сорвало свадьбу британца по имени Томас Кук

На острове Родос, где должно было проходить празднование, даже нет сотрудников турфирмы, полностью занимавшейся организацией, а половина гостей застряли в Англии

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Банкротство старейшей британской туристической фирмы Thomas Cook разрушило планы британца с именем Томас Кук, который воспользовался услугами оператора, чтобы организовать свою свадьбу. Об этой истории сообщил в понедельник телеканал Sky News.

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По его информации, Томас Кук и его возлюбленная Амелия Бинч еще 18 сентября вылетели на остров Родос в Греции, где они должны были провести свадьбу 27 сентября. К ним должны были присоединиться более 30 гостей. Свадьба была полностью организована турфирмой - от перелета и проживания гостей до свадебного торта, украшения зала и развлекательной программы. На подготовку ушло два года и около £10 тыс. ($12,5 тыс.).

"Свадьба должна была состояться 27 сентября, а 3 октября мы должны были вернуться домой, но тут даже нет сотрудников Thomas Cook, чтобы заняться организацией, - рассказал жених. - Я опустошен, мы ждали более 30 гостей и членов семьи, но половина из них застряли дома. Шафер до сих пор в Англии, никто не знает, что будет".

"Thomas Cook пообещал нам сюрприз на нашу свадьбу из-за моего имени, но это не тот сюрприз, которого мы ожидали", - сказал Кук. Его невеста добавила, что они приняли решение организовать свадьбу за пределами родной страны, чтобы сэкономить. "Это настоящий кошмарный сон", - подчеркнула она.

Британские СМИ уже успели рассказать о нескольких свадьбах, которые теперь не состоятся в срок, о людях, которые не могут покинуть гостиницы или которых, напротив, выгоняют из них, о туристах, вложивших тысячи фунтов в давно задуманную поездку, и путешественниках, которые находятся за границей без денег и лекарств. Sky News также рассказал историю про то, как пассажиры рейса Thomas Cook, прибывшего из Орландо в Великобританию, лишь во время возвращения на родину узнали о крахе компании, а также о том, что членам экипажа не заплатят за их последний полет. Тогда, по свидетельству пассажиров, люди пустили пакет по салону, чтобы собрать деньги для пилотов и стюардесс.

В ночь на 23 сентября стало известно, что одна из старейших туристических компаний в мире, основанная в 1841 году Thomas Cook, объявила о начале процедуры ликвидации. Концерн подал соответствующее обращение в Верховный суд Великобритании, который должен назначить арбитражного управляющего. За рубежом остаются около 160 тыс. британцев, начатая операция по их возвращению должна занять около двух недель.

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ВеликобританияБанкротство туроператора Thomas Cook
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