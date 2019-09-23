Спецпредставитель президента: Россия лидирует по сокращению выбросов парниковых газов

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия опережает многие другие страны в том, что касается снижения объемов выбросов, которые вызывают глобальное потепление. Об этом заявил в понедельник в штаб-квартире ООН специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Российская Федерация уже сейчас занимает лидирующие позиции по сокращению эмиссии парниковых газов по сравнению с базовым 1990 годом. Наши совокупные выбросы за этот период снизились почти наполовину", - подчеркнул он на саммите по климату. Как пояснил Эдельгериев, "речь идет о 41 млрд тонн эквивалента углекислого газа, что в масштабе планеты позволило в совокупности замедлить глобальное потепление на целый год".

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами объявил о подписании постановления правительства, связанного с принятием Россией Парижского соглашения по климату. Вице-премьер Алексей Гордеев доложил о планах по разработке и принятию необходимых нормативных актов по выполнению обязательств по Парижскому соглашению по климату.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения.