В Китае упростили процедуру получения иностранцами временного водительского удостоверения

ШАНХАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Китая упростили процедуру получения иностранцами временных водительских удостоверений. Согласно вступившим в действие с 20 сентября новым правилам, иностранным гражданам, а также жителям специальных административных районов Гонконг (Сянган), Макао (Аомэнь) и жителям острова Тайвань больше не нужно проходить медицинский осмотр перед подачей соответствующей заявки, говорится в сообщении Министерства общественной безопасности КНР.

Теперь для оформления временного документа, позволяющего управлять легковым транспортом на территории материкового Китая, иностранцам достаточно предоставить удостоверение личности, водительское удостоверение с переведенной и заверенной копией, а также одну цветную фотографию. В ведомстве уточнили, что те, у кого виза действует больше трех месяцев, имеют право оформить водительское удостоверение на срок до одного года. При краткосрочных визитах в Китай удостоверения будут выдаваться максимум на три месяца.

По словам начальника Управления организации дорожного движения Министерства общественной безопасности КНР Ли Цзянпина, целью новых правил получения временного удостоверения является содействие социально-экономическому развитию, а также создание более благоприятной среды как для частных лиц, так и для бизнеса.

В настоящее время по всей стране идет работа по расширению сети сервисных центров, которые будут принимать документы от иностранцев, желающих оформить водительское удостоверение. Сделать это можно будет в аэропортах, круизных терминалах, в автосалонах и на территории зон свободной торговли.

Подобная упрощенная процедура в августе уже была применена в южной китайской провинции Хайнань, которая стремится привлечь таким образом больше туристов на этот курортный остров.