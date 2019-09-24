Кузнецова поддержала законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает принятие Госдумой законопроекта о запрете продажи алкоголя в так называемых наливайках - кафе и барах, расположенных в жилых домах.

"Это хорошая инициатива, и мы ее поддерживаем", - заявила омбудсмен во вторник ТАСС, комментируя принятие Госдумой соответствующего документа в первом чтении.

По словам Кузнецовой, в ее аппарат "поступают обращения от родителей, которые жалуются на соседство с небольшими барами и кафе, так как это всегда сопряжено с запахом табака, шумом и людьми в нетрезвом состоянии". "Поэтому принятие закона о запрете так называемых наливаек для многих родителей станет настоящим решением проблемы", - убеждена она.

Кроме того, "очень хочется, чтобы перед глазами наших детей были только положительные примеры, а во дворах вместо питейных заведений было как можно больше игровых площадок и спортивных сооружений", подчеркнула омбудсмен.

Законопроект, о котором идет речь, запрещает продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. метров. Он был инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия".

Документ также наделяет органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких зданиях.