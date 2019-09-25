В ЕАО готовят новые схемы обеспечения топливом котельных для решения проблем с отоплением

ТАСС, 25 сентября. Власти Еврейской АО совместно с федеральными ведомствами готовят схемы по обеспечению углем котельных, которые оказались под угрозой срыва начала отопительного сезона. Об этом сообщил в среду журналистам глава региона Александр Левинталь.

Власти Еврейской АО ввели режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах из-за проблем с началом отопительного сезона в Биробиджане и 16 других населенных пунктах с населением около 16 тыс. человек. Сообщалось об отсутствии нормативного запаса жидкого и твердого топлива, неготовности ряда котельных к отопительному сезону.

"Мы прорабатываем сегодня ряд схем с Минфином, Минэнерго и министерством ЖКХ по снабжению топливом населенных пунктов, по обеспечению их углем. Без угля никто не останется. На месте также будет находиться представитель одного из ведомств для оценки складывающейся ситуации", - сказал Левинталь.

Он уточнил, что 16 населенных пунктов оказались без ресурсоснабжающих организаций. Компании отказались работать из-за сложностей с прохождением отопительного периода. Запаса угля нет на ряде котельных Облученского, Биробиджанского и Смидовичского районов. "На ТЭЦ Биробиджана запас сформирован в стопроцентном объеме", - сказал Левинталь. Отопительный сезон в области должен будет начаться с 10 чисел октября, в некоторых районах раньше - в первых числах октября.

Для области из федерального бюджета выделено 98 млн рублей, средства уже пришли, их направят на подготовку котельных к зиме. На прошлой неделе региональные власти сообщали, что средства пойдут на реконструкцию и ремонт более 20 объектов теплоснабжения в Биробиджане и во всех районах ЕАО.

Проблемы с теплоснабжением в ЕАО возникают каждую зиму. В предыдущий отопительный сезон падала температура в домах и на соцобъектах ряда поселений из-за недостаточного запаса топлива на котельных. Причиной этого, в том числе, стало сложное экономическое состояние областного ресурсоснабжающего предприятия, долги населения за тепло, задолженность регионального бюджета перед энергокомпаниями. Сейчас ситуацию осложнил паводок в регионе, в результате которого подтопило несколько десятков населенных пунктов.