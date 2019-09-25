Вышинский назвал высокой вероятность, что на Украине его осудят на 12-15 лет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назвал высокой вероятность, что на Украине его осудят за "госизмену" на срок до 15 лет. Об этом он заявил в рамках "Часа эксперта" в Совете Федерации в среду.

"По-прежнему высока вероятность, в любом случае она есть, что я могу быть признан виновным и осужден по статье 111 за госизмену на срок от 12 до 15 лет", - сказал Вышинский.

16 сентября адвокат Вышинского Игорь Мокин сообщил, что Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу его подзащитного на 6 ноября в связи с отпуском судьи. Ранее, 13 сентября, в МИА "Россия сегодня" ТАСС сообщили о госпитализации Вышинского. По этой причине, добавили в агентстве, журналист не сможет пока присутствовать на заседании в суде Киева.

Россия и Украина 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В число лиц, переданных украинской стороной, вошел Вышинский, который сейчас находится в Москве.

Главный редактор "РИА Новости Украина" был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, но дело против него не прекращено.