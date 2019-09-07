История обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной в 2019 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 сентября 2019 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся по формуле "35 на 35".

Кто был задержан в России и на Украине

После госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году произошло резкое ухудшение российско-украинских отношений. Правоохранительные органы двух стран в течение нескольких лет произвели ряд задержаний и арестов граждан РФ и Украины по обвинению в госизмене, терроризме, дезертирстве и так далее. Широкий общественный резонанс вызвали уголовные дела в отношении режиссера Олега Сенцова (задержан в Крыму в мае 2014 года) и главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского (задержан в мае 2018 года в Киеве).

Кроме того, в ноябре 2018 года из-за нарушения порядка прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море российской стороной были арестованы 24 украинских моряка.

Среди других громких дел - арест на Украине в 2014 году представителя "антимайдана" Евгения Мефедова, похищение сотрудниками СБУ и арест в 2016 году российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

Позиции сторон по вопросу возможности обмена

Впервые президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможный обмен Кирилла Вышинского 7 июня 2018 года в ходе прямой линии. Главе государства задали вопрос о возможной выдаче осужденного в Крыму режиссера Олега Сенцова в обмен на российского журналиста. По словам Владимира Путина, Вышинский был задержан "за его прямую профессиональную деятельность", а Сенцов - за подготовку террористического акта, и это - "совершенно разные вещи". Позднее, 2 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал освобождение Вышинского "не темой для каких-либо обменов" и подчеркнул, что он фактически был арестован за свою журналистскую деятельность, что является нарушением международных правил и принципа свободы прессы.

9 июня 2018 года в ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко (занимал пост в 2014-2019 годах) стороны обсудили вопрос об удерживаемых с обеих сторон лиц. Президент России подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. Позднее, 21 июня, пресс-служба Петра Порошенко сообщила, что во время очередного телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Украины призвал освободить "украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах".

Что изменилось после прихода к власти Владимира Зеленского

После избрания в мае 2019 года президентом Украины Владимира Зеленского тема обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной стала активно обсуждаться. Так, одной из приоритетных задач украинский президент назвал освобождение 24 моряков, задержанных российской стороной из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 27 июня в ходе брифинга для журналистов он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть моряков. 29 июня, комментируя обращение Зеленского, российский президент заявил, что РФ решит этот вопрос "в рабочем режиме".

Кроме того, летом 2019 года лидеры двух стран вновь высказались на тему возможности обмена журналиста Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова. Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня сказал, что "российские власти думают над этим вопросом". 18 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что возвращение Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 19 июля сказал, что Киев рассматривает вариант обмена журналиста на режиссера Олега Сенцова. По словам Зеленского, украинская сторона хотела бы вернуть "всех своих политзаключенных", а обмен Вышинского мог бы стать шагом на этом пути.

При этом сам Кирилл Вышинский неоднократно заявлял, что на обмен не согласен, так как не признает себя виновным.

Списки удерживаемых лиц

Летом 2019 года в СМИ появилась информация, что Россия и Украина готовятся к обмену заключенными. 15 июля 2019 года уполномоченные по правам человека в России и на Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками удерживаемых лиц. Они также заявили, что обратятся к президентам двух стран с просьбой о помиловании осужденных. По данным украинского омбудсмена, список Москальковой включал в себя 35 граждан России, список Денисовой - 150 граждан Украины, включая 24 украинских моряка. В СМИ также фигурировали формулы обмена "33 на 33" и "35 на 35".

Обсуждение параметров возможного обмена

По данным газеты "Коммерсантъ", ссылавшейся на источник, 11 июля 2019 года в ходе первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского была достигнута "принципиальная договоренность" по вопросу освобождения украинских моряков. 15 июля замглавы МИД РФ Григорий Карасин рассказал журналистам, что Россией и Украиной обсуждается вопрос их передачи.

7 августа в ходе второго телефонного разговора президенты РФ и Украины договорились об "активизации работы по возвращению удерживаемых лиц".

22 августа в украинских СМИ появилась информация о том, что взаимная передача будет произведена по формуле "33 на 33". Как сообщала газета "Коммерсантъ", украинского режиссера Олега Сенцова и главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в списках не будет, а сам процесс возвращения удерживаемых лиц может состояться до конца августа.

23 августа стало известно о поездке в Киев уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, однако повестка ее визита не раскрывалась.

Освобождение Вышинского, подготовка передачи удерживаемых лиц

28 августа 2019 года Киевский апелляционный суд по ходатайству адвокатов Кирилла Вышинского изменил ему меру пресечения с ареста на освобождение под личное поручительство. Журналист был освобожден из-под стражи в зале суда. В тот же день пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что освобождение из-под стражи Вышинского связано с "подготовкой обмена" между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле "35 на 35".

На следующий день украинские СМИ распространили информацию, что взаимная передача удерживаемых лиц между РФ и Украиной произойдет 30 августа. Источник ТАСС 29 августа сообщил, что Олега Сенцова доставили из колонии Лабытнанги в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об этапировании осужденного.

30 августа украинские СМИ написали об обмене, как о свершившемся факте, ссылаясь на страницу в Facebook нового генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, и сообщили о скором прибытии в Киев самолета с освобожденными гражданами Украины. Однако в тот же день офис президента Владимира Зеленского опроверг информацию о начале процесса взаимного обмена. Позже в Службе безопасности Украины также заявили, что обмен 30 августа не состоится, а его окончательная дата пока не определена.

Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры о возвращении удерживаемых лиц продолжаются. По ее словам, для того, чтобы это процесс состоялся, требуется провести еще ряд юридических процедур.

4 сентября Песков сказал ТАСС, что Кремль не будет анонсировать дату взаимной передачи из-за "чувствительности темы". 5 сентября в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной "близки к финализации", обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений. Решение по этому вопросу будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом.

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин в видеобращении на своей странице в Facebook сообщил, что в пункт сбора доставлены все лица, "которые участвуют в обмене" и в отношении которых "есть указ президента [Украины] о помиловании", кроме одного гражданина РФ. Как уточнил адвокат агентству Интерфакс, указы о помиловании подписаны в отношении 12 осужденных россиян. При этом Рыбин отметил, что один гражданин России не был доставлен в пункт сбора и остается в СИЗО. По его словам, речь идет о Руслане Гаджиеве, осужденном на 15 лет. Подтверждения информации, озвученной Валентином Рыбиным, из официальных источников не поступало.