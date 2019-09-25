Кабмин расширил полномочия Роскомнадзора по закону об устойчивом Рунете

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло изменения в положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), которые в частности затрагивают вопрос реализации закона об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета). Соответствующее постановление опубликовано в среду на портале правовых актов.

И что может измениться для обычных пользователей

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

В положение были внесены дополнительные подпункты. В частности, Роскомнадзор будет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования в случае возникновения угроз устойчивости Рунета при помощи управления техническими средствами противодействия угрозам или через передачу обязательных к выполнению указаний операторам сотовой связи; собственникам технологических сетей связи; владельцам точек обмена трафиком; владельцам линий связи, пересекающих госграницу РФ; организаторам распространения информации в сети Интернет, которые имеют уникальный идентификатор совокупности средств связи.

Также дополнительные полномочия касаются координации обеспечения устойчивого Рунета; предоставления на безвозмездной основе средств противодействия угрозам устойчивости Рунета; мониторинга функционирования сети Интернет для выявления угроз устойчивости Рунета. Кроме этого, Роскомнадзор будет определять правила маршрутизации трафика при централизованным управлении сетью и будет вести реестр точек обмена трафиком.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".