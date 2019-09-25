{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing 737 в Индонезии

Reuters: Boeing выплатит $1,2 млн по каждому иску в связи с катастрофой в Индонезии

Компании удалось урегулировать 11 из 17 поступивших исков, отмечает агентство

ТАСС, 25 сентября. Компания Boeing урегулировала первые судебные споры, связанные с катастрофой самолета 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии, согласившись выплатить семьям жертв по меньшей мере $1,2 млн по каждому иску. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

На эту тему
Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

По их данным, Boeing удалось урегулировать 11 из 17 поступивших исков. При этом, по словам адвокатов, компания не признала своей ответственности при заключении мировых соглашений с истцами.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в Яванское море 29 октября 2018 года. В результате погибли 189 человек. Руководство Boeing признало, что на борту воздушного судна имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
ИндонезияКрушение Boeing 737 в Индонезии
В Госдуме прокомментировали идею Минюста разрешить приставам взламывать двери квартир
Первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов считает, что инициатива вряд ли будет поддержана ГД
Читать полностью