Reuters: Boeing выплатит $1,2 млн по каждому иску в связи с катастрофой в Индонезии

ТАСС, 25 сентября. Компания Boeing урегулировала первые судебные споры, связанные с катастрофой самолета 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии, согласившись выплатить семьям жертв по меньшей мере $1,2 млн по каждому иску. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

По их данным, Boeing удалось урегулировать 11 из 17 поступивших исков. При этом, по словам адвокатов, компания не признала своей ответственности при заключении мировых соглашений с истцами.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в Яванское море 29 октября 2018 года. В результате погибли 189 человек. Руководство Boeing признало, что на борту воздушного судна имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.